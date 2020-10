Sonntag schlägt Mitkandidat Armin Laschet, der in der besagten Umfrage nur auf 24 Prozent Zustimmung an der CDU-Basis kommt, die Verschiebung des Bundesparteitags und damit der Wahl des CDU-Chefs ins Frühjahr vor. Am Montag einigen sich die Spitzengremien der CDU dann genau darauf.

Der Verdacht, dass hier das Establishment um Merkel, Kramp-Karrenbauer und Laschet Zeit gewinnen und Merz verhindern will, ist zumindest nicht völlig aus der Luft gegriffen. Zwar mag die pandemische Entwicklung mehr als bloß ein Vorwand sein, aber die Zuspitzung der Lage wird eben auch taktisch genutzt.

Wie groß ist der Einfluss der CDU-Mitglieder wirklich?

Bemerkenswert ist, wie viel Wirkung dem Stimmungsbild an der Parteibasis zugetraut wird. CDU-Wähler, CDU-Mitglieder und CDU-Delegierte sind drei ziemlich unterschiedliche Gruppen. Der Einfluss der Mitglieder auf die Delegierten, deren Stimmen entscheiden, ist in der CDU noch geringer als bei anderen Parteien. Denn den Großteil der Delegierten stellen Mandatsträger und eben nicht einfache Mitglieder. Und wer ein Mandat hat, ist eher auf Linie der Parteispitze.

Darüber, wer den Zeitgewinn wie nutzen könnte, wird schon heftig spekuliert. In Berlin wird weiterhin nicht ausgeschlossen, dass die Frage „Merz oder Laschet?“ im März mit „Spahn“ beantwortet werden könnte.