In Zeiten von Corona kommt ein Thema hinzu, das in seiner Dimension die Verschwendungssünden in den Schatten stellt: Wie viele Milliarden darf, soll oder muss der Staat aufwenden, um Unternehmen zu retten, die wegen der Pandemie vor der Pleite stehen? Und darf, soll oder muss der Staat als Eigentümer in solche Firmen einsteigen, um die Steuermilliarden zu sichern?

Regeln dafür gibt es bislang nicht, wie der Steuerzahlerbund mit berechtigter Sorge anmerkt. Dabei wären die überfällig, wie das Beispiel der Commerzbank zeigt. Die ist noch immer zu 15 Prozent im Staatsbesitz, weil sie in der Bankenkrise vor mehr als zehn Jahren mit öffentlichen Milliarden gestützt werden musste.

Aus akuter Rettung in der Not wird so Verstaatlichung durch die Hintertür. Mit Marktwirtschaft, der sich unser Staat ja eigentlich verschrieben hat, hat das dann nur noch wenig zu tun.