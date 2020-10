Herausgekommen ist ein Lockdown, der noch zwei Tage früher beginnt als zunächst geplant und mindestens einen Mo­­nat dauern wird. Deutschland schränkt das öffentliche Leben abermals deutlich ein und droht allen, die nicht mitziehen, spürbare Strafen an. Klar ist: Dieser November 2020 wird uns alle auf eine harte Probe stellen. Doch wahr ist leider auch: Bestehen wir diese Probe nicht, werden die Folgen noch viel schlimmer sein – und zwar sowohl für unsere Gesundheit als auch für unsere Wirtschaft.

Überraschenderweise war dieses Mal von der jüngsten Zerstrittenheit der Ministerpräsidenten nichts mehr zu merken. Mit knapp 14 Tagen Verspätung hat sich Kanzlerin Angela Merkel nun auf ganzer Linie durchgesetzt. Man darf gespannt sein auf ihre Regierungserklärung an diesem Donnerstag im Bundestag. Spätestens hier wird es mit der Einmütigkeit nämlich vorbei sein: Vor allem die Tatsache, dass das Parlament bisher weitestgehend nur Zuschauer in der Pandemie-Bekämpfung war, hat zuletzt für immer größeren Unmut gesorgt.

Kritik der Gastronomie

So richtig und notwendig dieses Maßnahmenpaket im Grundsatz ist, so kritisch sind einzelne Beschlüsse zu bewerten. Insbesondere die Gastronomie hat allen Grund, sich ungerecht behandelt zu fühlen. Kaum eine andere Branche hat so viel und so ernsthaft in Hygienekonzepte investiert – trotzdem müssen Restaurants, Bars und Gaststätten wieder schließen. Für viele Betriebe könnte das den Exitus bedeuten. Denn ob der Plan des Bundes tragfähig ist, allen nun besonders vom Lockdown betroffenen Branchen bis zu 75 Prozent ihrer Monatsumsätze zu erstatten, muss sich erst noch erweisen.

So oder so gilt: Ohne die Akzeptanz der Menschen bleiben alle politischen Beschlüsse hohl. Und selbst im besten Fall wird das normale Leben noch über viele Monate nicht zurückkehren. Die Wahrheit ist unangenehm, und doch gehört sie ausgesprochen: Die Corona-Pandemie kann nicht im Kanzleramt besiegt werden, sondern nur von uns allen zusammen. Dafür brauchen wir weiter viel Disziplin und Geduld, müssen große Vorsicht walten lassen und viel Rücksicht nehmen. Also: Machen wir uns ans Werk! Passen Sie auf sich und auf Ihre Nächsten auf. Und: Bleiben Sie bitte gesund!