Die Hoffnung war groß: Die deutsche Wirtschaft hatte nach den Einschränkungen der ersten Pandemie-Welle wieder erstaunlich schnell auf einen Erholungskurs eingeschwenkt. Konjunkturforscher prognostizierten, dass die Delle schon Ende kommenden Jahres weitgehend ausgebügelt sein könnte – und nun: neue massive Einschränkungen, drohende Konkurse und Arbeitsplatzverluste.

Doch was schadet der Wirtschaft mehr – konsequente Maßnahmen, die die Corona-Welle schnell eindämmen und dann wieder einen neuen Aufschwung ermöglichen, oder zögerliche Mini-Schritte, die immer wieder korrigiert, sprich verschärft werden müssen? Wieder einmal zeigen die Negativ-Beispiele aus Nachbarländern wie Frankreich und Tschechien, welches wirtschaftliche Desaster durch ein inkonsequentes Hin und Her ausgelöst wird.

Konsequent dort Schließungen anzuordnen, wo sie unumgänglich sind, um die Infektionswelle zu brechen – zum Beispiel in der Gastronomie und bei Veranstaltungen –, wirkt zunächst radikal, richtet aber auf Dauer weniger Schaden an als eine undurchsichtige Salami-Taktik. Auch psychologisch vorteilhafter ist, wenn sich Verbraucher und Unternehmer auf eine klare Linie einstellen können. Immer wieder auf neue Schreckensnachrichten zu hören, wirkt verheerender auf die Konsum- und Investitionsentscheidungen.

Klar muss aber sein, dass neue Einschränkungen für die Wirtschaft auch neue staatliche Finanzhilfen erfordern. Wie schon während der Pandemiewelle im März muss der Finanzminister erneut tief in das Staatssäckel greifen, um möglichst viele Unternehmen durch die Flaute zu bringen.

Wichtig ist jedoch auch: Für viele Bereiche der deutschen Wirtschaft sind keine Einschränkungen nötig. In der Industrie und auch in weiten Teilen des Dienstleistungssektors wurden von den Unternehmen gut wirkende Schutzkonzepte erarbeitet und umgesetzt. Vor allem im Großteil der Industrieunternehmen hängt die wirtschaftliche Prosperität aber auch von den Bekämpfungsstrategien im Ausland ab, weil Deutschland nun einmal stark exportorientiert arbeitet. Die ökonomische Erholung in China hilft daher vielen Firmen dieses Sektors durch die Krise. Allerdings sind die Länder der Eurozone noch wichtigere Handelspartner. Deren verfehlte Corona-Bekämpfungspolitik muss die Wirtschaft daher stark beunruhigen.