Die Marke „Made in Germany“ war nicht zuletzt deshalb international einigem Spott ausgesetzt. Die Deutschen haben zurzeit kein gutes Händchen für Großprojekte. Mehr als sechs Milliarden Euro hat der BER gekostet – angesetzt waren anfangs etwa zwei Milliarden. Und da klar ist, dass so einiges, was da in Schönefeld auf die Wiese gebaut wurde, schon wieder zu klein oder renovierungsbedürftig ist, wird der Flughafen „Willy Brandt“ den Steuerzahler auf Jahre erkleckliche Summen kosten.

Die Corona-Krise vertieft die Finanzlöcher bei der Flughafengesellschaft Berlins, Brandenburgs und des Bundes (FBB) als Betreiber. Der Bund wird dem „Vorzeigeprojekt“ also noch lange und in erheblichem Umfang zuschießen müssen .

Auch das ist nicht ohne Risiko: Die EU-Wettbewerbshüter werden mit Argusaugen nach Berlin schauen. Da droht neues Ungemach.