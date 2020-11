Dass die CDU ihren Präsenz-Parteitag mit 1001 Delegierten für Dezember absagte, war aufgrund der Pandemie-Lage alternativlos. Doch es war ein großer Fehler, dass sichdie Parteiführung mit den Bewerbern nicht direkt auf einen neuen Termin oder eine Online-Abstimmung einigte.

Erst dadurch kam die unheilvolle Debatte in Fahrt. Öffentliche Schuldzuweisungen mit Kritik an Tricksereien und Spaltereien stießen zu Recht vielen Bürgern übel auf, die parallel auf einen Teil-Lockdown eingestimmt wurden.Dabei kann man nachvollziehen, dass Merz an einer zügigen Wahl gelegen ist. Er liegt in Umfragen unter CDU-Mitgliedern vorne, wenngleich nur die Delegierten des Parteitags den Vorsitzenden wählen dürfen.

Doch Merzschossmit der Attacke an der CDU-Spitze über das Ziel hinaus – und stellte eigene Interessen über das Wohl der Partei.Die Grabenkämpfe erinnern eher an SPD-Führungsdebatten der Vergangenheit. Merz schadete mit seinen Einlassungen nicht nur sich, sondern auch der CDU.Jetzt liegt es an den Kandidaten, bis zum Parteitag nicht weiteres Öl ins Feuer zu gießen.