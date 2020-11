„Wir waren dabei, diese Wahl zu gewinnen, offen gesagt, wir haben diese Wahl gewonnen.“ Und plötzlich sei das abgebrochen. „Dies ist ein großer Betrug an den Wählern“, orakelt Trump vor seinen Anhängern im Weißen Haus. Sätze, die der Anfang einer brutalen Attacke auf die US-amerikanische Verfassung, ja auf die Demokratie in den Vereinigten Staaten sein könnten.

Doch der Reihe nach: Ohne Zweifel kann Trump diese Wahl auch auf rechtmäßigem Wege gewinnen. Gerade in den „Swing States“ lief es für den Amtsinhaber überraschend gut. Dabei scheint ihm das Missmanagement der Corona-Pandemie nicht besonders geschadet zu haben. Stattdessen konnte er offenkundig das Bild des erfolgreichen Wirtschaftspolitikers zeichnen. So ist das Rennen extrem knapp und der demokratische Herausforderer Joe Biden von dem ihm einst prognostizierten Erdrutschsieg weiter entfernt als die Erde vom Mond. Einmal mehr liegen die Demoskopen mit ihren Vorhersagen ziemlich daneben, einmal mehr kann Trump deutlich mehr Wähler für sich gewinnen als es ihm vorher zugetraut worden ist.

Europa mag schon über dieses Ergebnis entsetzt sein, müsste es aber fraglos akzeptieren. Und sollte das im Falle des Falles auch klaglos tun. Überdeutlich wird erneut, wie weit unser Bild von Donald Trump offensichtlich von jenem abweicht, dass sich viele US-Amerikaner von ihm machen. Und schon jetzt kann man sagen, dass der 77-jährige Joe Biden – von Trump immer wieder als „Sleepy Joe“ verspottet – sicher nicht der Gegenkandidat war, zu dem die Menschen in Scharen überlaufen.

Noch heißt es allerdings Geduld zu beweisen – und das Ende der Auszählung abzuwarten: Noch kann auch Biden die erforderlichen 270 Wahlleute zusammenbekommen. Genau auf dieses Szenario allerdings nimmt Donald Trump mit seinem dreisten Vorpreschen eine Anleihe. Ob die Gouverneure der Bundesstaaten und vor allem das Oberste Gericht, der Supreme Court, in einem solchen Fall aber seinen Forderungen folgen würden, ist längst nicht ausgemacht.

Eine beispiellose Respekt- und Skrupellosigkeit beweist Donald Trumps Vorgehen trotzdem. Die Präsidentenwahl am 3. November 2020 markiert einen neuen Tiefpunkt in der politischen Kultur der USA. Ein zutiefst gespaltenes Land blickt in den Abgrund – und die westliche Welt muss hilflos zuschauen. Sollte die amerikanische Tragödie ungebremst ihren Lauf nehmen, so wird es nur andernorts Sieger geben: China und Russland.