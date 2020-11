Die türkischstämmige NRW-Integrationsstaatssekretärin überspitzt, rüttelt aber auch auf.

In einem Punkt hat sie ja Recht: Viele Moscheegemeinden, zumal die unter dem Dach des vom türkischen Staat gelenkten DITIB-Verbandes, sind im Gestern verhaftet. Sie hören die Ansichten von Imamen, die aus der Türkei entsandt wurden, die zumeist kein oder nur wenig Deutsch sprechen und vom Alltagsleben in Deutschland oft wenig Ahnung haben. Wie sollen diese Geistlichen jungen Leuten mit multikulturellem Lebenslauf Orientierung bieten?

Kurzum: Dass mehr Imame in Deutschland ausgebildet werden sollen, ist gut und richtig. Nur hängt es an den Moscheegemeinden, dass diese Geistlichen später auch Amt und Gehör finden. Will der organisierte Islam wirklich zu Deutschland gehören? Diese Frage müssen in erster Linie die Moscheegemeinden selbst beantworten.