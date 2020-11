Die Rentenpolitik steht aktuell vor einer großen, in dieser Dimension wohl beispiellosen Herausforderung. Millionen Arbeitnehmer, die in diesem Jahr Gehaltseinbußen hinnehmen mussten, Hunderttausende Geschäftsleute oder Solo-Selbstständige, die nicht nur beim Auftragseingang in ein schwarzes Loch schauen, haben dem Jobwunder made in Germany einen gehörigen Schlag versetzt.

Von Frank Polke