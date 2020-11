Fünf Corona-Fälle beim deutschen Gegner Ukraine – doch das Nations-League-Spiel in Leipzig wird durchgezogen. Die Uefa hat die Gelegenheit verpasst, mit der Absage der Partie ein verantwortungsvolles Zeichen zu setzen – und damit dem Image des Fußballs insgesamt geschadet.

Der DFB hält sich aus der Debatte weitgehend raus. Und reist weiter nach Spanien, ins Risikogebiet Andalusien. In Sevilla steht am Dienstag das nächste Spiel auf dem Programm in einem Wettbewerb, dessen Integrität unter gesundheitlich wie sportlich fragwürdigen Spielen wie jenem in Leipzig zusätzlich leidet.

Kreuz und quer reisen die Kicker für Testspiele und zweitklassige Wettbewerbe durch die Welt, während Hobbysportler derzeit nichtmal ins Fitnessstudio dürfen. Selbst wenn anschließend 35 Tests aus dem ukrainischen Team und dessen Umfeld negativ waren, ändert das nichts an dem Gesamteindruck, dass Profifußball mehr denn je eine Parallelwelt ist.