Gefahr und Chance für den Westen

Die Zeiten, als es egal gewesen ist, ob in China ein Sack Reis umfällt oder was sich überhaupt in Asien tut, sind endgültig vorbei. Wenn es den 15 Mitgliedern des neuen asiatisch-pazifischen Freihandelspaktes RCEP gelingt, eine ähnliche Dynamik zu entfalten wie ab 1957 Europa nach dem Abschluss der Römischen Verträge, dann werden die AGB, also die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Weltwirtschaft, künftig im Fernen Osten aufgesetzt.

Von Bernhard Hertlein