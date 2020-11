Juwelen, Schmuck und Steine aus dem Grünen Gewölbe – Dresdener Bürger retteten diese in den Bombennächten des Februar 1945 unter Einsatz ihres Lebens. Jetzt sind sie verschollen. Die kriminelle Energie eines arabisch-stämmigen Clans obsiegte über die schlampigen Sicherheitsvorkehrungen im Grünen Gewölbe. Ein städtisches Versagen, lokal aufzuklären. Aber über Dresden hinaus gibt es weit mehr zu klären. Wie kann es sein, dass sich ein Clan, dem offenbar zahllose Verbrechen bis hin zum Diebstahl der Gold-Münze aus dem Bode-Museum zur Last gelegt werden, ausbreitet wie eine Krake? Aus Parallelgesellschaften erwuchsen Banden und Verbrecherclans, die sich für ihr verbrecherisches Tun sogar Konzernstrukturen gaben.

Wir haben weggesehen. Der Verlust der Dresdener Schätze war und ist kein unabwendbares Ereignis. Er ist der schmerzhafte Beweis dafür, was im Umgang mit Clans schief läuft und was sie anrichten in diesem Land.