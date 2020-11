La Furia Roja hat am Dienstagabend die Schwächen der Löw-Truppe auf eine so brutale Weise offen gelegt, dass sich jetzt Bundestrainer, Spieler und Verantwortliche des Deutschen Fußball-Bundes in schonungsloser Selbstkritik versuchen sollten. Das wäre zwar mal was Neues, muss deshalb dennoch nicht schlecht sein.

Das Problem der Nationalmannschaft aber jetzt fast nur am Trainer festzumachen, ist billig. Man dürfte auch mal Herrn Kroos fragen, wo er am Dienstagabend war. Aber nicht nur der viermalige Champions-League-Gewinner war in Sevilla mehr als indisponiert. Das Versagen war kollektiv. Alles Löws Schuld? Der DFB hat sich festgelegt: Ist es nicht! Doch wie kann es jetzt weiter gehen? Mit Löw?

Der Schwabe befindet sich gefühlt seit dem WM-Gewinn 2014 im Krisenmodus. Setzte er auf die Alten, war es falsch. Verzichtete er auf sie, war es ebenso falsch. Nutzte er Testspiele zum Testen der Jüngeren, erwartete die Öffentlichkeit Ergebnisse, als ob ein eingespieltes Team auf dem Platz stehen würde. Parallel dazu waren die DFB-Chefs mit den juristischen Nachwirkungen des Sommermärchens beschäftigt. Chaos perfekt.

Und: Wer sollte den Job eigentlich machen, wenn Löw, wovon nicht auszugehen ist, die Brocken vor dem März 2021 hinschmeißt? Eins ist klar: Jürgen Klopp oder Hansi Flick werden es nicht tun. Auch wenn die Mehrheit der 80 Millionen ehrenamtlichen Bundestrainer das fordert.