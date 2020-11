Bei der Suche nach geeigneten Standorten für die geplanten Corona-Impfzentren ist in NRW mächtig Dampf auf dem Kessel. Und das ist auch gut so. Bis Mitte De­zember sollen landauf, landab Ein­richtungen geschaffen worden sein, in denen Millionen Menschen gegen das Virus geimpft ­werden können. Das ist eine Mammutaufgabe.

Von Elmar Ries ,