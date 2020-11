Weihnachten ist als Fest viel zu groß, als dass man die Entscheidung darüber, wie und mit wem man es in diesen Corona-Zeiten feiert, dem Staat – also Politik und Behörden – überlassen könnte. Ob man sich als gläubiger Christ über die Geburt Jesu freut oder einfach in der schönen Tradition verhaftet ist: Ein Weihnachten von Merkels, Söders oder Laschets Gnaden darf es nicht geben.

Von Andreas Schnadwinkel