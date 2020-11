Zeit der Bärendienste

Was auch immer sie an diesem Mittwoch beschließen – vom möglichen Böller-Boykott bis zum Besucher-Durchzählen am Weihnachtsbaum; mit ihrer andauernden Vielstimmigkeit erweisen die Entscheidungsträger der notwendigen Akzeptanz der Schutz-Maßnahmen einen Bärendienst.

Apropos Bärendienst: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi stoppt über das Oberverwaltungsgericht die von der Landesregierung zugelassenen Sonntagsverkäufe für den unter heftigen Umsatzeinbrüchen leidenden Einzelhandel. Wie ­viele Geschäfte infolge der dramatischen Krise zukünftig nicht nur sonntags, sondern endgültig die Tore schließen müssen, scheint Verdi ziemlich egal zu sein.