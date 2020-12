Treffender als Sven Schipplock hätte man es kaum formulieren können. „Wir sind zurück in der Saison“, frohlockte Arminias Stürmer nach dem Sieg über Mainz. Sieben Niederlagen in Serie hatten zuvor die Zweifel an Bielefelds Bundesligatauglichkeit verstärkt. Und die spannende Frage aufgeworfen, ob der Aufsteiger auf Kommando da ist, wenn er muss.

Von Dirk Schuster