Wenige Tage zuvor hatte Schulministerin Yvonne Gebauer genau dies noch ausgeschlossen. Dabei ist es zwar zutreffend, dass sich alle Kultus- und Schulminister bis zuletzt gegen eine Schließung der Schulen ausgesprochen haben – durchaus in Kenntnis der Tatsache, dass die pädagogischen und sozialen Folgen des Home-Unterrichts gravierender sind als gedacht.

Dennoch: Das Kommunikationswirrwarr der Beschlüsse aus Düsseldorf war und ist groß. Bezirksregierungen wurden überrascht, mussten die Rechtsverordnung in praxisfähige Handreichungen übersetzen und an die Schulen weiterleiten. Eltern, Schüler und Lehrer hatten nur sehr wenig Zeit, das Lernen im Distanzunterricht zu organisieren und in ihren ohnehin vom Lockdown geprägten (Berufs-)Alltag zu integrieren. Damit ist der Schaden größer, als er hätte sein müssen.

Natürlich gibt es für diese Pandemie keine Blaupause, auch gerade nicht für die Organisation des Massenbetriebs Schule. Aber es wäre die Pflicht des Schulministeriums gewesen, die Zeit zwischen Lockdown Nummer 1 und dem aktuellen Lockdown Nummer 2 so zu nutzen, dass es wenigstens eine geordnete Informationspolitik für die Ausfüllung der Vorgaben gibt. Die neue Schulschließung fiel nicht vom Himmel, sondern sie zeichnete sich ab. Und genau darin liegt das Versagen der obersten Schulbehörde des Landes.