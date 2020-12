Wenn der Wirkstoff tatsächlich so effektiv und zugleich arm an Nebenwirkungen ist, wie es die Studienergebnisse nahelegen, können wir einen riesengroßen Schritt vorankommen. Doch haben uns die vergangenen Monate Vorsicht gelehrt. Der Kampf ge­gen die Pandemie ist noch lange nicht gewonnen – und auch vor Rückschlägen sind wir nicht gefeit.

Weiter sind Disziplin und Geduld gefragt. Das gilt allein schon deshalb, weil es lange bis ins neue Jahr hinein dauern wird, bis alle, die sich impfen lassen wollen, auch geimpft sind. Und die Herdenimmunität wird nur erreicht wird, wenn es gelingt, genügend Menschen von der Sinnhaftigkeit der Impfung zu überzeugen.

Dass die Impfbereitschaft jüngsten Umfragen zufolge wieder gestiegen ist, macht Mut. Aber am Ende bleibt es, wie es ist: Die Corona-Pandemie können wir nur gemeinsam besiegen. Dabei kommt es auf jeden Einzelnen, dabei kommt es auf uns alle an! Also: Ärmel hoch!