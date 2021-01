Distanzlernen klingt innovativ und verspricht vielleicht im besten Fall Wissensvermittlung. Doch wie viel Schönes streicht Corona gerade vom Stunden- und Lebensplan: gemeinsames Lernen, soziales Miteinander, das Messen von Können im Klassenraum und auf dem Schulhof – all dies ersetzt kein Internet-Unterricht.

Die Ungewissheit darüber, wie sich die Festtage auf die Inzidenz ausgewirkt haben, wird ebenso wie die Mutation des Virus dafür gesorgt haben, diese Entscheidung so zu treffen. Dennoch: Es sollte Konsens darüber herrschen, dass beim ersten Lichtschein am Corona-Horizont Kitas und Schulen ihre Türen wieder öffnen. Im besten Fall bleibt dann das ­Bewusstsein, welchen Stellenwert Bildung und Schule in unserer Gesellschaft verdient. Im schlechten Fall die Erkenntnis, viele junge Menschen verloren zu haben.