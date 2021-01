Merkels langer Schatten

Schon Annegret Kramp-Karrenbauer ist in ihrer gerade einmal zweijährigen Amtszeit nicht nur neben, sondern auch an der Kanzlerin gescheitert – und das, obwohl die Saarländerin Merkels Wunschkandidatin für ihre Nachfolge war. AKK hat sich getäuscht und so enttäuscht – aber inzwischen weiß jeder, dass die Kanzlerin noch nicht einmal ihr zuliebe bereit war, ihre Macht aus freien Stücken zu teilen. So bleibt Annegret Kramp-Karrenbauer kaum mehr als eine Episode in der Liste der CDU-Vorsitzenden. Immerhin jedoch, und das darf man nicht gering schätzen, ist es zum großen Teil ihr Erfolg gewesen, die zerstrittenen Schwesterparteien CSU und CDU einander wieder nahe zu bringen.

Nun also ein Mann aus NRW. Aber wer aus dem Trio? Die Wahl Norbert Röttgens wäre sicher die größte Überraschung, ist aber wenig wahrscheinlich. Doch Röttgen kann eine Niederlage auch am besten verdauen – er hat sein Ziel längst erreicht, spielt er doch wieder mit in der ersten Liga der CDU. Der versierte Außenpolitiker hat dieses Mal die Rolle übernommen, die beim Dreikampf 2018 in Hamburg ein gewisser Jens Spahn innehatte. Gut möglich, dass wir auch Röttgen demnächst als Mitglied einer unionsgeführten Bundesregierung wiedersehen – vielleicht sogar als Außenminister.

Bloß unter welchem Kanzler? Das ist der Knackpunkt im Duell zwischen Friedrich Merz und Armin Laschet. Denn auch wenn die CDU jetzt „nur“ einen Vorsitzenden wählt, so sucht sie doch in erster Linie den Nachfolger fürs Kanzleramt. Vier Wahlen in Folge hat Merkel für die Union gewonnen und doch ist ihr Politikstil in der CDU höchst umstritten. Der Hype um Friedrich Merz lebt ja ganz wesentlich davon, dass er in jeder Hinsicht anders auftritt und agiert als die Kanzlerin. Merz ist der Anti-Merkel. Und für Laschet ist es kein Freifahrtschein, dass er in seiner politischen Ausrichtung Angela Merkel am nächsten kommt.

Wenn die 1001 Delegierten heute abstimmen, fällen sie erneut ein Urteil über die Ära Merkel. Brechen sie mit ihrem Kurs oder setzen sie auf Kontinuität? Zurück in die Zukunft oder weiter so? Und nicht zu vergessen: Der neue Vorsitzende wird sich in den nächsten acht Monaten auch über seine Beziehung zur Kanzlerin definieren müssen. Womit wir wieder bei Angela Merkels langem Schatten wären.