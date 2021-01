Es wartet eine Mammutaufgabe

Auf den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten wartet eine Mammutaufgabe. Wird dieses Mal gelingen, was Annegret Kramp-Karrenbauer misslang – nämlich, den Sauerländer Merz einzubinden? Erste Signale dazu hat er in seiner kurzen Dankesrede gesetzt, aber nimmt Merz sie auch an? Laschet will zuhören und integrieren, und das wird er auch müssen. Denn die 521 Stimmen im zweiten Wahlgang entsprechen einer Mehrheit von gerade einmal 52,7 Prozent, womit sein Vorsprung exakt so knapp ausfiel wie bei AKK in Hamburg. „Friedrich, bleib bei uns“, rief ihm damals der Paderborner Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann zu, doch vergebens.

Nun muss es Laschet darum gehen, vor allem die gut 47 Prozent der Delegierten anzusprechen, die ihn im zweiten Wahlgang nicht gewählt haben. Schon das Ergebnis der formell noch notwendigen Bestätigung des neuen Vorsitzenden per Briefwahl, das am kommenden Freitag vorliegen soll, wird einen wichtigen Fingerzeig darauf geben, ob das gelingen kann. In NRW hat Laschet bewiesen, dass er teamfähig ist. Hier regiert die CDU in einer Koalition mit der FDP schon seit 2017 mit nur einer Stimme Mehrheit, aber trotzdem effektiv. Und hier ist es ihm zumindest in Ansätzen schon einmal gelungen, Friedrich Merz zum Mitmachen zu bewegen. Genau das ist für den designierten neunten Vorsitzenden der CDU-Geschichte jetzt vor allem deshalb so wichtig, weil Merz gerade an der Basis große Popularität genießt.

Zu den Siegern dieses Parteitages kann sich auch Generalsekretär Paul Ziemiak zählen, der den digitalen Parteitag sehr gut organisiert hat und dafür viel Lob bekam. Unfassbar allerdings, dass die Parteitagsregie in der Fragerunde die Zuschaltung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zuließ, der als Tandempartner eine lupenreine Werberede für Laschet hielt. Das war höchst unfair gegenüber Friedrich Merz und Norbert Röttgen und hinterlässt mehr als einen üblen Beigeschmack. Womöglich waren die nur 589 Stimmen, mit denen Spahn später mit dem mit klaren Abstand schwächsten Ergebnis zu einem der fünf stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde, da schon eine Quittung.

Eine durchgängig gute Figur machte dagegen Röttgen. Der versierte Außenpolitiker hat im Dreikampf eine sehr gute Rolle gespielt und kann sich ebenfalls als Gewinner fühlen, obwohl er doch erwartungsgemäß im ersten Wahlgang ausgeschieden ist. 224 Stimmen sind ein mehr als respektables Ergebnis – mit Röttgen wird in der Zukunft weiter zu rechnen sein, denn wie keiner der beiden anderen Bewerber thematisierte er etwas aufgeregt, aber sehr pointiert genau dieses Thema.

Armin Laschet oder Markus Söder? Mit Blick auf die Kanzlerkandidatur ist der Rahmen nun deutlich enger gesteckt. Die Union tut aber gut daran, diese Entscheidung nicht zu früh zu treffen. Dafür ist allein das Geschehen in der Corona-Pandemie zu dynamisch, dafür stehen im März noch zwei wichtige Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an. Voraussichtlich erst danach wird in der CDU/CSU die K-Frage entschieden. Wie auch immer diese Entscheidung ausfällt, eines ist nun gewiss: Das Machtdreieck der Union bis zum September bilden nun Laschet, Söder und natürlich Bundeskanzlerin Angela Merkel.