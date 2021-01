Jetzt brachten die Kap Verden keine zehn Spieler zusammen, die ohne Risiko in die Partie gegen Deutschland geschickt werden konnten. Richtigerweise sagte der Handball-Weltverband das Spiel ab. Die Weltmeisterschaft verkommt zur Farce, die aber vorhersehbar war.

Was bei der Handball-WM wie auch auf andere Weise in Australien (72 Spielerinnen und Spieler müssen vor den Australian Open in Quarantäne) passiert, lässt für die Fußball-EM wie aber in noch größerem Umfang für Olympia nichts Gutes erahnen. In Tokio werden mehr als 10.000 Athleten, dazu noch Betreuer, Funktionäre und Kampfrichter aus 200 Ländern anreisen. Da wirkt die paneuropäische Fußball-EM in zwölf Ländern fast schon händelbar.

Sollten sich die Pandemie-Rahmenbedingungen bis Mitte Juni nicht ändern, wird so auch der sportliche Wert der Großveranstaltungen gegen Null tendieren. Denn Corona wird vermutlich einen nicht unerheblichen Anteil daran haben, wer Gold, Silber oder Bronze gewinnen wird.

In den Hochphasen des Dopings bestimmten Ärzte gewaltig mit, wer sich feiern lassen konnte. Es könnte sein, dass im zweiten Corona-Jahr die Impfleistungen der Länder, aus denen die Athleten kommen, der eigentliche Wettbewerb sind, der ausgetragen wird.

Mit Sport hat das wenig zu tun. Es geht wieder einmal nur darum, dass Prestige und Geld gemehrt werden.