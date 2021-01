Keine Zeit für Träumerei

Joe Biden wird als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt und Washington gleicht einer Festung. Das Gelände um das US-Kapitol weiträumig abgesperrt, 25.000 Nationalgardisten im Einsatz. Bidens Amtsvorgänger Trump und seine Hetze haben aus diesem 20. Januar einen Tag gemacht, von dem alle nur hoffen, dass es friedlich bleibt in der Hauptstadt und im ganzen Land.

An einem Festtag der US-amerikanischen Demokratie geht das große Zittern um. Die Stürmung des US-Kapitols vor genau 14 Tagen durch Tausende fanatischer und gewalttätiger Trump-Anhänger mit Toten und Verletzten ist nicht vergessen. Es war ein brutaler Anschlag auf all die Werte, deren sich die US-Amerikaner so gern rühmen.

Von nun an regieren Joe Biden und Kamala Harris dieses tief verwundete Land. Die Herausforderung für das ungleiche Demokraten-Paar ist beinahe übermenschlich. Beide sollen die tiefgespaltene Nation einen und ihr eine neue Perspektive geben – wirtschaftlich und moralisch. Und diese Perspektive muss gerade auch die mehr als 70 Millionen US-Wähler erreichen, die lieber Trump weiter im Weißen Haus gesehen hätten.

So wird dem neuen US-Präsidenten und seiner Stellvertreterin nichts anderes übrig bleiben, als das nationale Interesse in den Vordergrund zu stellen. Biden wird gewiss nicht von „America first“ sprechen, seine Politik aber wird in diesem Punkt dem Trumpschen Credo inhaltlich ähneln müssen. Die Europäer und vor allem wir Deutschen sollten uns besser sofort darauf einstellen.

Zwar hat Biden schon am ersten Tag seiner Amtseinführung mehr Stil und Würde gezeigt als Trump in den vergangenen vier Jahren. Überdies dürfte er in jeder Hinsicht deutlich berechenbarer und verlässlicher sein als sein Amtsvorgänger. Harte Konflikte wird es dennoch geben. Nordstream, Nato, Handelsabkommen – die Liste ist lang und ließe sich fortsetzen.

Dennoch müssen die Europäer und besonders wir Deutsche ein Interesse daran haben, dass Biden und Harris erfolgreich sind. Das transatlantische Bündnis ist für uns von überragender Bedeutung. Es wird sich aber nur dann erfolgreich wiederbeleben lassen, wenn die Verantwortungsbereitschaft diesseits des Atlantiks erheblich wächst – gerade auch in unangenehmen Fragen wie der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Dazu gehört auch, sich endlich weiter und schneller als bislang in Richtung des bereits im Jahr 2014 verabredeten Zwei-Prozent-Zieles der Nato bei den nationalen Verteidigungsausgaben zu bewegen. Ein gerade in Deutschland extrem unpopuläres Thema.

Und selbst wenn wir Deutsche dazu bereit wären, müssen wir akzeptieren, dass sich die USA längst verstärkt auch in andere Regionen der Welt orientieren. Insbesondere der asiatisch-pazifische Raum ist für die Vereinigten Staaten von extrem großem Interesse – das war schon un­ter Präsident Barack Obama so.

Apropos Obama: Gerade die irrationale Heilserwartung und die Schwärmerei, die Deutschland nach dessen Wahl erfasst hatte, sollte uns jetzt eine Warnung sein. Europa muss endlich erwachsen werden. Andernfalls werden wir ei­nes Tages von Biden und Harris so enttäuscht sein, wie wir es zum Ende der Administration Obama waren. Es ist gut, dass der Albtraum Trump endlich vorbei ist. Zeit für Träumereien bleibt aber nicht!