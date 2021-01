Klar ist aber auch: Der Start der telefonischen Terminvergabe ist nicht wie eine Naturkatastrophe über uns hereingebrochen, sondern die Verantwortlichen konnten sich viele Wochen darauf vorbereiten.

Was erwartet die Landesregierung eigentlich, wenn sie fast eine Million Menschen per Brief einlädt, sich vom 25. Januar an einen Termin zu holen? Es war doch klar, dass sich nicht nur die über 80-Jährigen ans Telefon setzen würden, sondern Kinder und Enkel gleichzeitig versuchen würden, übers Internet einen Termin zu sichern. Dass Server und Callcenter diesem Andrang nicht gewachsen sein würden – das konnte niemanden wundern. Und das tat es wohl auch nicht.

Warum wurde der Ansturm nicht entzerrt? Man hätte etwa in der ersten Woche nur die über 95-Jährigen anrufen lassen können. Oder die Menschen nach den Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen an die Reihe nehmen können. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, aber sie wurden nicht genutzt. Augen zu und durch.

Die Menschen, die Stunden vergeblich an Computern und Telefonen saßen – sie sind nicht sauer, weil sie keinen Termin bekommen haben. Sie sind aufgebracht, weil die Organisation so schlecht war. Dass Armin Laschet sich trotzdem hinstellt und sagt, der Impfstart sei gelungen, und es müsse ja nicht jeder am Montag anrufen, ist verstörend. Klar muss nicht jeder am Montag anrufen. Aber das wurde nicht richtig kommuniziert.

Nach dem nicht angekündigten Abbruch der Impfungen in der vergangenen Woche ist das Termin-Fiasko das zweite Informationsdesaster in kurzer Zeit. Laschet riskiert damit einen enormen Vertrauensverlust.