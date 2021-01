Was für Laschet und Söder nervenaufreibend sein mag, stellt für die Union eine recht komfortable Ausgangsposition dar. Sollten die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schlecht für die CDU und damit vor allem für Laschet laufen, kann (und muss) er die Reise nach Nürnberg antreten, um Söder die Kanzlerkandidatur anzutragen, wie es weiland Angela Merkel beim legendär gewordenen Frühstück in Wolfratshausen mit Edmund Stoiber getan hatte.

Und patzte einer der beiden Kanzlerkandidat-Kandidaten über Gebühr in anderer Sache – also vornehmlich im Kampf gegen die Corona-Pandemie –, so drängt sich halt der jeweils Andere als Mann der Wahl auf. Klingt alles ziemlich nüchtern, aber so sind sie in der Union ja auch. Am Ende geht es nur um eine Frage: Wem wird zugetraut, der CDU/CSU das Kanzleramt auch über die Ära Merkel hinaus zu sichern. Und für die Beantwortung dieser Frage ist es einfach noch viel zu früh.

Unübersehbar ist allerdings, dass sich Armin Laschet zuletzt in der Corona-Krise deutlich korrigiert hat. Von Forderungen nach Lockerungen ist keine Spur mehr, und auch sonst sind Un­terschiede zum durchgängig strengen Kurs eines Markus Söder aktuell kaum noch auszumachen. Nun muss man dem Aachener nicht nur Kalkül unterstellen – auch neue Erkenntnisse können Politiker ja schlauer machen. Einen Nebennutzen hat das Ganze aber dann doch: Wenn die K-Frage nicht nur vom Blick auf die Corona-Krise dominiert ist, dürften sich Laschets Chancen wohl um einiges verbessern.