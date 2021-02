Zu offensichtlich ist der Imageverlust der Sportart Nummer eins in Deutschland. Die Pandemie hat im letzten Jahr noch zu einer deutlichen Verstärkung der ablehnenden Tendenzen geführt.

Und wenn jetzt sogar Christian Seifert, Boss der Deutschen Fußball-Liga, befreit von Amtszwängen eine Gehaltsobergrenze ins Spiel bringt, weiß man: Es wird Zeit zu handeln. Eine Salary Cap, wie in der National Football League, würde bezahlte Fußballer auch nicht in die Armut treiben. Und wenn man sich auf so etwas in den USA einigen kann...

Wie pervers die Auswüchse teilweise sind, kann man am Fall Lionel Messi sehen. Der soll in vier Jahren beim FC Barcelona über 500 Millionen Euro verdienen. Der Klub hat über eine Milliarde Schulden.

So weit ist es in Deutschland nicht. So weit sollte es auch nicht kommen.