Coronavirus-Newsblog: Die Pandemie und ihre Folgen für Ostwestfalen-Lippe, Deutschland und die Welt NRW ermöglicht in Härtefällen vorgezogene Impftermine - Nach Infektionen im Motorenwerk in Euskirchen: Miele schließt vorübergehend weitere Standorte - 13 neue Todesfälle in OWL gemeldet