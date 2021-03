Coronavirus-Newsblog: Die Pandemie und ihre Folgen für Ostwestfalen-Lippe, Deutschland und die Welt Österreich will bei Impfstoff-Beschaffung eigene Wege gehen - Lockdown wohl bis Ende März - Lockerung in Stufen - Fünf-Prozent-Marke bei Impfungen überschritten - Fahrlerer wollen gegen Schutzverordnung in NRW klagen