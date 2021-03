Denn es sind vielfach überwiegend von Frauen ausgeübte Berufe, die besonders von der Corona-Krise betroffen sind. In der Pflege und anderen medizinischen Bereichen sind ebenso wie in der Kinderbetreuung und Erziehung vor allem Frauen – deren Anteil liegt hier bei über 80 Prozent – einer Dauerbelastung und hohen Infektionsrisiken ausgesetzt. Die Schließungen im Einzelhandel, in der Gastronomie und – bis vor einer Woche – auch im Friseurhandwerk treffen ebenfalls überproportional stark den weiblichen Teil der Gesellschaft.

Hinzu kommt, dass berufstätige Mütter häufig diejenigen sind, die sich neben dem eigenen Job auch noch um das Homeschooling und die Betreuung des Nachwuchses kümmern. Die Warnung der Bundeskanzlerin vor dem Rückfall in alte Rollenmuster hat daher absolut ihre Berechtigung.

Und sie kritisiert zu Recht, dass unsere Gesellschaften zu einem großen Teil von Frauen getragen werden, diese aber nicht gleichberechtigt an Entscheidungen beteiligt sind. Darauf sowie auf die immer noch teils gravierenden Gehaltsunterschiede von Frauen und Männern für die gleichen Tätigkeiten hinzuweisen, ist auch im Jahr 2021 leider immer noch erforderlich. Insofern ist es wichtig, dass es den Weltfrauentag gibt.

Noch wichtiger ist es jedoch, endlich dahin zu kommen, dass eine gelebte Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Jungen und Alten in unserer Gesellschaft zur Selbstverständlichkeit wird. Und zwar an 365 Tagen im Jahr.

Das setzt voraus, dass das Thema hartnäckig vorangetrieben wird – von Frauen, die nicht lockerlassen, und von Männern, die erkennen, dass eine gleichberechtigte Gesellschaft ein Gewinn für alle ist. Und die dies nicht nur einmal im Jahr am Weltfrauentag kundtun.