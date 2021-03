Er stärkte die traditionsreiche Christengemeinde, die durch islamistischen Terror furchtbar gelitten hat und in Angst um Leib und ­Leben zuletzt vielfach den Exodus wählte. Zugleich hat der Pontifex dem Irak, jenem durch religiöse, ­ethnische und politische Konflikte zerrütteten Land, Wegmarken einer Zukunft in versöhnter Vielfalt aufgezeigt. Franziskus holte das nach, was Johannes Paul II. schon 2000 geplant hatte, dann aber absagen musste. Jorge Bergoglio entwickelt bei seinen Reisen ein feines Gespür für die kleine, bedrängte Herde.