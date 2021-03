Biden sieht die Corona-Krise als historische Herausforderung, auf die er mit der Methode reagiert: Think big – groß denken. Der neue US-Präsident knüpft damit an sein Image an, Kämpfer für die Armen und die untere Mittelschicht zu sein. Das Paket soll ihm neue Sympathien bringen, denn diese Zielgruppe ist auch im Fokus der weiter im Trump-Modus tickenden Republikaner. Doch es gibt viele Fragezeichen hinter Bidens Megaplänen.