Dass Malu Dreyer als Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz – hier regiert die SPD nun schon seit mehr als 30 Jahren – ebenso anerkannt und populär ist wie es für den Ausnahme-Grünen Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg gilt, war bekannt. Diese Wahlergebnisse sind also in besonderem Maße auch ihre persönlichen Erfolge . Und hier wie dort hatten es die blassen CDU-Herausforderer Christian Baldauf und Susanne Eisenmann extrem schwer.