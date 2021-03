Und das alles, weil Deutschland beim Impfen so quälend langsam vorankommt. Daran kann auch der Impfgipfel nichts ändern. Denn auf die gute Nachricht von Donnerstag, dass Astrazeneca wieder gegeben werden kann, folgte am Freitag die ernüchternde Nachricht: Aus der Impf-Offensive der niedergelassenen Ärzte wird vorerst nichts. Das liegt nicht an den Ärzten, sie stehen bereit. Das Grundübel ist und bleibt der Mangel an Impfstoff.