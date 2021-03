Im Frühjahr 2021 dürfte niemand mehr lächeln über diese dreist-freche Anmaßung – am wenigsten in München. In Ländern, in denen Parteien über Jahrzehnte absolute Mehrheiten erobert und verteidigt haben, entstehen Seilschaften, werden politische Posten oder Regierungsämter – beide gut und sicher dotiert – gern nach persönlichem Ermessen vergeben.