„Menschen sterben, aber Impfungen mit ‚Sputnik V‘ soll es in der EU nicht vor Juni geben“, behauptet etwa der Sprecher der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin. Rhetorisch fragend fügt er hinzu: „Wer ist schuld daran, dass Menschen einen vorhandenen Impfstoff nicht bekommen dürfen?“ Ähnlich sehen es auch immer mehr Politiker in der EU. In Deutschland wollen vor allem die Länderchefs schnell Taten sehen.