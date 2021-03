Ein neuer Tiefpunkt

Das Paradoxe: Die Beschlüsse, die die Bund-Länder-Runde nach dieser absurden, fast zwölf Stunden langen Videokonferenz gefasst hat, sind angesichts der aktuellen Lage im Land sogar unvermeidlich. Doch das dem so ist, zeigt, wie viele Fehler in den vergangenen Wochen und Monaten passiert sind und wie wenig wir im Umgang mit dem Virus dazu gelernt haben. Gewiss, die Variante B1.1.7 ist weitaus gefährlicher, weil sie ansteckender und tödlicher ist als der ursprüngliche Wildtyp. Das erklärt aber nicht, wie es passieren konnte, dass Deutschland von einem Vorbild in der Pandemie-Bekämpfung zum bemitleidenswerten Sitzenbleiber mutieren konnte. Es ist müßig, sämtliche Pannen, Patzer und Unterlassungen noch einmal aufzuzählen – alles tausendmal geschrieben, alles tausendmal erzählt.

Doch die Folgen sind verheerend. Wieder müssen wir uns verbarrikadieren, weil wir viel zu wenige andere Möglichkeiten im Kampf gegen Covid-19 haben. Unser Corona-Management tritt gefährlich auf der Stelle. Kein Wunder, dass man den Satz „Wir müssen nur noch ein paar Wochen durchhalten, dann...“ nicht mehr hören mag. Zu oft ist er gesagt worden, zu oft sind Versprechungen gemacht worden, die sich wenig später als völlig haltlos erwiesen haben. Ganz zu schweigen von Ungereimtheiten, die auch nun wieder zu Tage treten. Denn was genau soll es jetzt bringen, dass der Lebensmitteleinzelhandel an zwei zusätzlichen Tagen geschlossen bleibt – außer, dass es dann an den anderen Tagen ein noch größeres Gedränge in den Läden gibt?

Dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in dieser Woche gegen Island spielt, ist ein hübscher Zufall: Von gut 17 Jahren war es, als der damalige Teamchef Rudi Völler nach einem blamablen 0:0 seiner Elf gegen die Isländer zu seiner berühmt gewordenen Wutrede ansetzte und über die Reporterworte vom „Tiefpunkt und immer tieferen Tiefpunkt“ motzte, ehe er Waldemar Hartmann noch des übermäßigen Weizenbier-Konsums bezichtigte. Das alles war – zumindest im Nachhinein betrachtet – lustig. Ja, es ist gar zum Kult geworden.

Letzte Nacht haben wir einen neuen Tiefpunkt erlebt, aber leider ist nichts daran lustig. Die 16 Ministerpräsidenten samt Kanzlerin Angela Merkel haben auf beängstigende Weise bewiesen, wie sehr Deutschland gerade im föderalistischen Kompetenzwirrwarr feststeckt und wie wenig Führung vorhanden ist. So erscheint viel zu vieles halbherzig – der Lockdown ist nie entschlossen genug und die Lockerungen sind nie durchdacht genug. Das Land erstickt in einem gepflegten Sowohl-als-auch, in dem Willen, es allen und jedem recht zu machen. Ein Politikmuster, das in normalen Zeiten ein, wenn nicht sogar das große Erfolgsrezept dieser Republik sein mag, entpuppt sich im Ausnahmezustand als absolut untauglich. Lähmendes Entsetzen macht sich breit.

Uns was jetzt? Die Antwort fällt ernüchternd aus: Wir werden aus dem Schlamassel so schnell nicht herauskommen. Bis ausreichend Tests da sind und die Testungen flächendeckend richtig funktionieren, wird es noch dauern. Und bei der Impfkampagne sieht es nicht besser aus – noch immer fehlt es an Impfstoff in den Mengen, die wir benötigen, um endlich voranzukommen. Das sind keine schönen Aussichten, aber wie heißt es doch: „Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit.“