Kommentar zum NRW-Krisenmanagement Nicht in Topform

Und wieder eine schlechte Botschaft aus Nordrhein-Westfalen an einem Tag, an dem die Menschen mit Blick auf die Osterferien ohnehin wenig Grund zur Fröhlichkeit verspüren. Der ersehnte Start der Impfungen in Arztpraxen muss um eine Woche verschoben werden. Von Frank Polke