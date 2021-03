Wenn von Populismus die Rede ist, dann ist in der Regel der Rechtspopulismus gemeint. Allerdings ist dieser nicht die einzige Spielart einer opportunistischen Politik, die mit Übertreibungen und Dramatisierungen die öffentliche Meinung beeinflussen will. Es gibt Linkspopulismus, Klimapopulismus und neuerdings auch Pandemie-Populismus. Dazu gehört der Gedanke an – höchstwahrscheinlich verfassungswidrige – Reiseverbote. Auch geäußert von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).