Herzlich – aber hart

Er stellte sogar klar, dass er 2024 wieder kandidieren will. Der 78-Jährige mag mit dem Charme eines Politikers der alten Schule punkten, der gerne umarmt, Hände schüttelt und Anekdoten erzählt. Doch sein Politikstil ist hochmodern und durchgestylt. Er zeigt sich als ein harter Gesprächspartner, der sich an Regeln hält, aber deutliche Töne wählt.

Beispiel: Da mag Biden noch so sehr die Partnerschaft mit den Europäern beschwören. Besonders Deutschland eckt mit seinem Festhalten an Nord Stream 2 gehörig an. Das musste sich Außenminister Maas in dieser Woche persönlich beim ersten Treffen mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken anhören . Vorwurf Weißes Haus ans Kanzleramt: Mit der Gasleitung spielt Berlin Moskau in die Hände. Und trotz des Megaziels Entspannung: Biden findet nicht nur gegenüber Putin („Mörder“), sondern auch gegenüber China harte Worte – trotz neuer Verhandlungsformate. Ganz zu schweigen vom Iran.

Mit Siebenmeilenstiefeln auf Vordermann

Innenpolitisch will Biden die USA mit Siebenmeilenstiefeln auf Vordermann bringen – und sieht dabei die Bekämpfung der Corona-Pandemie als eine Art Feldzug, dem alles unterzuordnen ist. Im Zweifel auch sein Anspruch, einen neuen Konsens mit den Republikanern zu suchen. Hauptsache Ergebnisse!

Biden strebt 200 Millionen Impfungen in seinen ersten 100 Amtstagen an – was eine Verdoppelung des bisherigen Ziels darstellt. Das ist nicht unrealistisch. Schon befürchten die USA einen Massen-Überschuss an Impfstoff. Der Druck zum Teilen wächst. Doch auch Biden hält am Motto „America First“ fest.

Migranten hoffen auf Milde

Dann die vielen Migranten an der mexikanischen Grenze, die auf Milde Bidens hoffen. Der Präsident zeigt Geschick, einerseits Empathie mit ihren Anliegen zu zeigen – doch er kündigt Härte an. Sie werden zurückgeschickt.

„Mixed Messages“ – gemischte Botschaften – sagen die Amerikaner dazu. Weiche Absichten – harte Antworten. Fällt Bidens Anspruch, dem Multilateralismus mehr Gewicht zu geben, dabei bereits jetzt durchs Raster? Denn viele internationale Formate scheinen im Moment mit dem globalen Krisendruck einfach nicht Schritt zu halten. Sie sind zu kompliziert, zu bürokratisch. Und Biden hat die Wiederwahl im Blick: Trump sitzt ihm weiter im Nacken – da müssen rasch Erfolge her. Um jeden Preis?