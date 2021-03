Deutschland, Frankreich und Russland sind gerade dabei, gemeinsam neue Wege bei der Entwicklung wie auch bei der Produktion von Impfstoffen auszuloten. Das ist insofern bemerkenswert, als die Regierungen in Berlin und in Paris mit Russland in nahezu allen großen Konflikten über Kreuz liegen. In der Ukraine ebenso wie in Syrien oder Libyen. Russland blockiert, wo es kann und wo eigene Interessen entgegenstehen, UN-Resolutionen im UN-Sicherheitsrat – selbst für Korridore zur humanitären Nothilfe wie in Syrien.