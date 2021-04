Zunächst hat der CDU-Chef über den weiteren Kurs in der Corona-Politik nachgedacht und einen „Brücken-Lockdown“ vorgeschlagen. Doch nun kommt er auch an der K-Frage nicht vorbei. Dabei hat sich Laschet längst entschieden. Natürlich will er Kanzlerkandidat werden. Das Problem: Söder sollte ihn dabei nach Kräften unterstützen – und Merkel besser auch. Beides ist gegenwärtig nicht selbstverständlich. Im Gegenteil: Die letzten Tage haben Zweifel genährt, ob Merkel Laschet die Kanzlerschaft überhaupt zutraut. Ihr TV-Auftritt bei „Anne Will“ lässt grüßen.