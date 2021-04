Es ist eine der größten Demonstrationen in der Geschichte der DDR. Der junge Mann meldet sich zu Wort und kritisiert die DDR-Führung, während die Veranstaltung live im DDR-Fernsehen übertragen wird. Seine Rede beginnt er mit dem Satz: „Mein Name ist Liefers, ich bin Schauspieler.“ Der Satz kommt einem in diesen Tagen bekannt vor.