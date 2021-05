Seine politische Zukunft ist nicht mehr in Düsseldorf am Rhein, sondern in Berlin an der Spree. Ein überfälliger Schritt, richtig und notwendig. Offen ist nur noch der Zeitpunkt, zu dem Laschet seine Düsseldorfer Ämter in andere Hände gibt. Bereits im Sommer? Eher unwahrscheinlich. Oder doch in der Zeit kurz nach der Bundestagswahl, bei der Laschet auch als Bundestagsabgeordneter zur Wahl steht.