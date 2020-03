Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammer in Ostwestfalen-Lippe haben eine arbeitsreiche Woche hinter sich. Zwar werden die Anträge auf Soforthilfe für Klein-, Kleinst- und mittelständische Unternehmer vom Regierungspräsidium in Detmold bearbeitet. Doch für Nachfragen sind auch die Kammern zuständig. Deren Hotlines zum Coronavirus waren diesmal ausnahmsweise auch am Samstag freigeschaltet.

Dafür richteten die Kammern eigene Krisenteams ein, die jeweils von den stellvertretenden Hauptgeschäftsführern geleitet werden. Harald Grefe (IHK Ostwestfalen) und Wolfgang Borgert (OWL-Handwerkskammer) sind sich einig: Die meisten Anrufe gingen schon am Freitag ein – dem ersten Tag, an dem die Soforthilfe beantragt werden konnte . Zum einen sei das Antragsformular nicht wie angekündigt um 12, sondern erst 15 Uhr freigeschaltet werden, erläutert Grefe. Zum anderen sei der Ansturm danach offenbar so groß gewesen, dass sich die Bestätigungsmail um bis zu drei Stunden verzögert habe. Aus Zweifel, ob der Antrag registriert sei, hätten manche das Formular deshalb zweimal ausgefüllt.

Anträge können noch bis 31. Mai gestellt werden

Grundsätzlich, so Borgert, sind die Staatsmittel für die Soforthilfe in der Gesamthöhe nicht limitiert. Anträge können auch später eingereicht werden. Unmittelbar vor dem Start hat das NRW-Wirtschaftsministerium am Freitag die Frist noch vom 30. April auf den 31. Mai verlängert.

Bei der IHK hatten die 25 Berater, die eigens für das Soforthilfeprogramm geschult wurden, auch am Samstag kaum eine ruhige Minute. „Die Telefone standen nicht still“, berichtet Grefe. Dabei ging es vor allem um die Kriterien, wann ein Unternehmer antragsberechtigt ist. Dazu zählen etwa ein Umsatzeinbruch um mindestens 50 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und eine wegen des Coronavirus behördlich angeordnete Schließung. Grefe: „Es genügt, wenn ein Kriterium erfüllt ist.“

Die Höhe der Unterstützung von Bund bzw. dem Land NRW ist abhängig von der Zahl der Beschäftigten. Eine bei den Kammern häufig gestellte Frage betraf Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis: Ein Minijob wird wie ein Drittel eines regulären Arbeitsplatzes gewertet.

Betreiber von Eisdielen haben ein Problem

Für einige Kleinunternehmer stellt das Datum 31. Dezember, das bei der Zahl der Beschäftigten ausschlaggebend ist, ein Problem dar. Dazu zählen etwa die Besitzer von Eisdielen, die zu diesem Zeitpunkt wie jedes Jahr geschlossen hatten, aber jetzt nicht öffnen dürfen. „Hier muss der Staat noch eine Lösung finden“, fordern Grefe und Borgert gemeinsam. Grundsätzlich aber hätten die Politiker und die Ministerien in sehr kurzer Zeit gute Arbeit geleistet.

Handel, Gastronomie und Lebensmittel-Handwerk besonders betroffen

Was die Branchen betrifft, so kamen die Anfragen bei der IHK „querbeet“. Ein Schwerpunkt lag beim Handel und der Gastronomie. Im Handwerk waren von Anfang Fleischer, Bäcker und Konditoren besonders betroffen: Ihnen brach durch den Wegfall des Umsatzes mit Restaurants, Gasthäusern, Kantinen und vielfach dem eigenen Catering ein Großteil des Geschäfts weg. „Vier von fünf Betrieben haben jetzt Liquiditätsprobleme“, sagt Borgert. Die Handwerkskammer hat inzwischen auch kleinere Expertenteams zu Sachfragen eingerichtet, mit denen sie sonst weniger zu tun hat. Beispiel: Kurzarbeiter. Borgert: „Weil die Arbeitsagenturen überlastet sind, richten sich die Anfragen jetzt auch an uns.“ Insgesamt arbeiten 15 Mitarbeiter jetzt nur für die Soforthilfe-Hotline.

40.000 bis 50.000 Anträge in OWL erwartet

Das NRW-Wirtschaftsministerium erwartet bis zu 300.000 Anträge auf Soforthilfe. Für OWL heißt das Grefe zufolge, dass hier mit 40.000 bis 50.000 Anträgen zu rechnen sei.

Leicht ist die Arbeit der Berater bei den Kammern nicht. Grefe: „Viele Unternehmer haben Existenzangst und berichten darüber am Telefon.“ Die Angst könne oft auch durch die Aussicht auf Soforthilfe, so wichtig sie sei, nicht genommen werden. Davon bleibe keiner der Berater unbeeindruckt. „Das ist oft schwer erträglich”, sagt Grefe. „Da hilft auch nicht, dass wir am besseren Ende der Telefonleitung sind.”

Die Hotlines der IHK und der OWL-Handwerkskammer sind ab Montag wieder zu den üblichen Dienstzeiten der Kammer telefonisch oder auch per Email erreichbar.