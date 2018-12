Ein Sichtschutz verdeckt den Tatort in Bochum. Foto: dpa

Bochum (dpa/WB). Bei einem Einsatz in Bochum hat ein Polizist am vergangenen Sonntagabend einen 74-Jährigen erschossen und muss sich nun Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts stellen.

Der ältere Mann habe nach ersten Erkenntnissen vor einem Wohnhaus einen »waffenähnlichen Gegenstand« aus dem Hosenbund gezogen und auf den unmittelbar vor ihm stehenden 35 Jahre alten Beamten gezielt, sagte ein Sprecher der Essener Polizei am Montag.

Der Polizist habe den Mann bei dem Vorfall vom Sonntag noch vergeblich aufgefordert, die mutmaßliche Waffe fallen zu lassen, und dann mehrere Schüsse abgegeben. Anwohner hatten die Polizei zuvor wegen des 74-Jährigen zu Hilfe gerufen - es ging um Randale und Sachbeschädigung.

Bei dem »waffenähnlichen Gegenstand« handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht um eine scharfe Schusswaffe, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Der Schütze und die ebenfalls zum Einsatz gerufenen Kollegen würden medizinisch betreut, einige seien traumatisiert.

Wie in solchen Fällen üblich, übernimmt eine andere Dienststelle die Untersuchungen - in diesem Fall die Mordkommission Essen. Die Leiche des Mannes werde obduziert, sagte der Essener Polizeisprecher. Der Beamte sei nicht vom Dienst suspendiert. Grundsätzlich komme als Vorwurf fahrlässige Tötung oder fahrlässige Körperverletzung mit Todesfolge bei den Ermittlungen in Betracht, das müsse die Staatsanwaltschaft klären. Diese war zunächst nicht zu erreichen.

Vor den Geschehnissen am Sonntag waren Polizei und Rettungswagen seit den frühen Morgenstunden mehrfach von dem 74-Jährigen selbst oder von Nachbarn alarmiert worden - aus unterschiedlichen Gründen. Es habe mehrere Zeugen gegeben, die nun befragt werden sollten, darunter mindestens drei weitere Polizeibeamte und einige Anwohner. Ob der Schütze selbst bereits vernommen wurde, war am Montag noch unklar.