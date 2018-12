Kuh auf dem Dach: Das Tier brach in Morsbach in ein Wellblechdach ein. Später musste die Feuerwehr auch ein Pferd retten. Foto: dpa

Schönstes Schlagloch: Aus der Not eine Tugend machen, das kann Maren Dörwaldt. Das Schlagloch vor ihrer Haustür in Mönchengladbach hat sie flugs in einen Miniaturteich verwandelt, Goldfisch-Attrappen inklusive. Inzwischen ist das »schönste Schlagloch Deutschlands« in Kunstharz gegossen – und Mönchengladbach dank seiner holprigen Straßen um eine Attraktion reicher.

Daniel Düsentrieb: Wie schnell kann ein Bobbycar fahren? 119 Stundenkilometer. Man muss es nur mit einem Düsenantrieb ausstatten. Dirk Auer (46) ist der schnellste Bobbycar-Pilot der Welt. Er schraubte den Weltrekord auf dem frisierten Plastikmobil für Kleinkinder im August in Bottrop von 108 auf atemberaubende 119 km/h.

Wüterich: Ohne Gurt, dafür mit Handy am Ohr und im illegal aufgemotzten Auto hat sich ein Autofahrer in Mönchengladbach von der Polizei erwischen lassen. Als die ihm eröffnete, dass er sich damit ein Fahrverbot eingehandelt habe, schleuderte er wutentbrannt sein Handy gegen die nächste Wand. Damit hatte er sich schneller zum Fußgänger degradiert als die Polizei geplant hatte: Weil mit dem Handy alle darin gespeicherten Kontaktdaten zerschellt waren, konnte er sich nicht einmal mehr abholen lassen.

Wilder Westen I: Auf die Deutsche Bahn zu warten kam für Anwohner in Alpen (Kreis Wesel) nicht infrage: Die neue ungeliebte Schranke am bislang unbeschrankten Bahnübergang flexten sie gleich wieder ab. Sieben Mann und ein Trecker waren im Einsatz, die Schranke schneller verschwunden, als sie aufgestellt worden war – und ein Bahnsprecher perplex über so viel Eigenmächtigkeit per Flex.

Bobbycar-Rekord: Dirk Auer fuhr im August in Bottrop mit dem Spielzeugauto 119 Stundenkilometer schnell. Foto: dpa Bobbycar-Rekord: Dirk Auer fuhr im August in Bottrop mit dem Spielzeugauto 119 Stundenkilometer schnell. Foto: dpa

Windelweich gewaschen: In der Waschstraße bei laufendem Waschprogramm aus dem Auto steigen ist vielleicht mutig, aber nicht klug. Denn wenn man mit den Füßen in einer Felgenwaschbürste steckenbleibt, braucht es 26 Feuerwehrleute, die einen wieder befreien. Und weh tut es auch. So geschehen in Bochum.

Toni Erdmann: Im Krefelder Zoo haben sie die Hoffnung längst verloren. Toni Erdmann ist wie vom Erdboden verschluckt. Auf der Suche nach dem Chef der Erdmännchen-Truppe hatten Zoomitarbeiter sogar das ganze Gehege umgegraben, doch Toni blieb verschollen. Kleiner Trost: Die übrigen Erdmännchen – in Wirklichkeit alles Erdweibchen – haben erstaunlich gelassen auf den Verlust ihres einzigen Sexualpartners reagiert.

Ungeheuer von Loch Latum: Im Sommerloch kommt Rettung vor dem Tod durch Langeweile oft aus dem rheinischen Baggerloch. Diesmal war es eine Gelbe Anakonda, die in Meerbusch die Anwohner des dortigen Baggersees das Gruseln lehrte – bis der Feuerwehrmann Sebastian Schreiner beherzt zugriff und die Würgeschlange im Sack zappelte. Zuvor hatte es schon Krokodilsichtungen in Werne und Ratingen gegeben. In beiden Fällen aber entpuppten sich die Raubtiere bei der ersten Annäherung als Plastikexemplare.

Schönstes Schlagloch: In Mönchengladbach wurde eine Straßendelle zum Miniaturteich samt Goldfisch-Attrappen. Foto: dpa Schönstes Schlagloch: In Mönchengladbach wurde eine Straßendelle zum Miniaturteich samt Goldfisch-Attrappen. Foto: dpa

Mit dem Tretboot in Seenot: Eine Verfolgungsjagd per Tretboot lieferte sich die Polizei Anfang August mit einem Dieb in Bocholt – vergeblich. Der Unbekannte war schneller und verschwand an Land, immerhin ohne Tretboot. Polizeiunterstützung, die den Dieb am Ufer hätte in Empfang nehmen sollen, kam zu spät.

Kater nicht Vater: Missverständnis in Alsdorf bei Aachen. Ihr Vater sei aus dem zweiten Stock gefallen, berichtete eine aufgeregte junge Frau per Notruf. So verstand es zumindest der Beamte in der Polizeileitstelle. Vor Ort stellten Polizei und Feuerwehr wenige Minuten später fest, dass ein kleiner Buchstabe eine Situation ganz anders aussehen lässt: »Es war nicht der Vater, sondern der Kater«, hieß es im Einsatzbericht. Das Tier überlebte.

Immer wieder Morsbach: Morsbach im Oberbergischen Kreis ist durch seine Hanglage zum Eldorado für tierische Einsätze in NRW geworden. Im August plumpste eine ausgebrochene Kuh durch ein Hallendach, im Oktober dann ein Pferd durch einen Carport. Allmählich bekommt die Feuerwehr dort Routine.

Boa ist nicht gleich Boa: Da hatte der 36-Jährige wohl etwas missverstanden. Die Federboa auf den Schultern mag ein kleidsames Accessoire sein, ein lebendes Exemplar der gleichnamigen Würgeschlange auf den Schultern ist ein Fall für die Polizei – zumindest, wenn man sich als Laufsteg für seinen Auftritt den Düsseldorfer Hauptbahnhof auswählt. So geschehen im Oktober.

Ungeheuer von Loch Latum:Eine Anakonda lebte in Meerbusch im Baggersee – bis Feuerwehrmann Sebastian Schreiner zugriff. Foto: dpa Ungeheuer von Loch Latum:Eine Anakonda lebte in Meerbusch im Baggersee – bis Feuerwehrmann Sebastian Schreiner zugriff. Foto: dpa

Wilder Westen II: Wenn sich eine junge Ladendiebin am Niederrhein in Westernmanier aufs Fluchtpferd schwingt und davonreitet, wähnt man sich im falschen Film. Doch die Polizei bewies, dass die Verkäuferin, die im November von dem Diebstahl eines Kopfhörers berichtete, nicht zu tief ins Glas geschaut hatte. Sie entdeckte die diebische junge Frau (22) – kriminalistischem Gespür sei Dank – in einem Reitstall.

Hilfeschreie: Wenn Frauen verzweifelt schreien, ist nicht immer die Polizei gefragt. Vier Streifenwagen konnten in Aachen nichts ausrichten, weil die nächtlichen Schreie aus den Kreißsälen einer Klinik kamen. Dort lagen vier Frauen in den Wehen. Anwohner hatten Schreckliches vermutet und den Notruf gewählt. Ende gut, alles gut: Die Polizei durfte zum Nachwuchs gratulieren.

Starenkasten: Vor seiner Haustür gilt Tempo 30, dennoch donnerten immer wieder Autos schneller vorbei. Schließlich hatte ein gelernter Tischler aus Köln genug, er hängte eine selbst gebaute Starenkasten-Attrappe auf. Vor Gericht fand er eine gnädige Richterin. Ein Verfahren gegen ihn wegen Amtsanmaßung wurde eingestellt. Sein Verhalten wecke zwar Sympathie, sei eigentlich aber dennoch strafbar, sagte die Amtsrichterin.