Die Personen hätten bei ihren Vernehmungen teilweise Angaben zur Sache gemacht und sind nach Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück in Untersuchungshaft genommen worden. Weitere Informationen, etwa zu den Hintergründen der Tat, könnten momentan aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gegeben werden.

In der Woche vor Weihnachten hatte eine Spaziergängerin in einem Waldstück bei Hasbergen die Leiche einer 75 Jahre alten Frau aus Melle entdeckt. Die Identität der Toten konnten die Ermittler erst am Wochenende klären. Zuvor hatten sie die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

In einem weiteren Fall ermittelt die Polizei nach dem gewaltsamen Tod eines 55 Jahre alten Mannes in Glandorf. Die Leiche war in der vergangenen Woche in seiner Wohnung gefunden worden. Nachbarn hatten die Beamten informiert, nachdem sie den Mann längere Zeit nicht mehr gesehen hatten. Vermutlich war er schon seit drei Wochen tot.