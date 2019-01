Mit einem 272 PS starken Auto ist der Fahranfänger in das Haus eines 72-Jährigen gerast. Foto: dpa

Kerpen (dpa). Ein Fahranfänger ist in Kerpen mit seinem Auto in ein Wohnhaus gerast. Der 19-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei Brems- und Gaspedal verwechselt und durchbrach mit dem 272 PS starken Auto die Wand am Hauseingang.