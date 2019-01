Brandenburg (dpa). Ein Wolf in Brandenburg ist von einem Jäger getötet worden ist. Das bestätigte die Polizei gestern. Das Tier wurde demnach am Freitag während einer Treibjagd in einem Waldgebiet der Gemeinde Rabenstein/Fläming getötet.

Nach Zeugenaussagen soll der Wolf Jagdhunde angegriffen haben, hieß es weiter. Gegen den holländischen Jäger sei eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet worden, über die weiteren Ermittlungen werde die Staatsanwaltschaft entscheiden. Nach Angaben des Deutschen Jagd-Verbandes soll der Jäger die Attacke auf die Hunde von einem Hochsitz aus gesehen und den Wolf schließlich erlegt haben.

Der Verein hatte am Montag im Vorfeld prognostiziert: »Es wäre der erste Vorfall in Deutschland, der für den Wolf tödlich endet.« Auch in Hessen hat es einen Vorfall mit Wölfen gegeben. Der Wildpark Knüll teilte mit, dass zwei Wölfe aus dem Park entwichen seien. Während der eine Wolf am Freitag im Park erschossen wurde, sei der zweite vom Gelände entkommen. Ein Sprecher des Schwalm-Eder-Kreises sagte, die Wölfe hätten sich unter einem elektronischen Zaun hindurchgegraben.